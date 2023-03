Acusado pelo estupro e feminicídio de enteada de 9 anos será julgado nesta terça em Londrina

O réu Sandro de Jesus Machado, acusado por estupro de vulnerável e feminicídio de sua enteada Sara Manuele Silva, que tinha apenas 9 anos, vai a juri popular nesta terça-feira (7), às 9 horas, no Tribunal do Júri em Londrina. A menina foi morta no dia 20 de julho de 2019 e o corpo foi descartado e só foi encontrado no dia seguinte, mesma data em que o réu foi preso. Ele permanece detido desde então.

A criança foi encontrada morta com sinais de estupro em um matagal perto de sua casa, segurando uma nota de cinco reais. De acordo com informações do Ministério Público, Sandro já teria abusado sexualmente da menina por diversas vezes e a matou para encobrir os crimes sexuais que cometeu. Ele afirmou que estava embriagado e sob efeito de cocaína e que por isso matou a vítima, pois perdeu a noção das atitudes que tomou.





ENTENDA O CASO

No dia 21 de julho de 2019, o corpo de Sara Manuele da Silva, com apenas 9 anos, foi encontrado após ser descartado em um fundo de vale. Ela foi morta com marcas de esganadura, sem roupas da cintura para baixo, num fundo de vale, com cinco reais na mão e um preservativo usado ao lado de seu corpo.

Sandro de Jesus Machado, com 25 anos na época do crime, padrasto de Sara, é acusado pelo Ministério Público de ter estuprado e matado a menina, sob a justificativa de impedi-la de contar sobre o abuso a outras pessoas.

Após ser preso e no decorrer do processo foram apurados indícios de que o acusado já teria abusado sexualmente por diversas vezes da enteada, antes do crime de feminicídio.

Sandro e a mãe de Sara mantinham uma união estável, têm dois filhos juntos e começaram a se relacionar quando a menina tinha 2 anos de idade.





