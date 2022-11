Aeroporto de Londrina deve movimentar mais de 10 mil passageiros no próximo feriado

O feriado prolongado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, vai intensificar a movimentação de passageiros no Aeroporto Londrina. Entre esta sexta-feira (11) e terça-feira(15) são esperadas cerca de 10.636 mil pessoas no aeroporto paranaense. Neste ano, o pico da movimentação acontece hoje (sexta-feira), quando cerca de 2,4 mil passageiros devem passar pelo aeroporto, o que representa um valor cerca de 30% superior à movimentação média.









Entre pousos e decolagens, são esperadas 104 operações de aeronaves no período. A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros chegar com antecedência no aeroporto e ter uma atenção redobrada aos horários de embarque. Mesmo com o avanço do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização das regras sanitárias, o setor de aviação segue todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que os visitantes, a comunidade aeroportuária e os passageiros se sintam seguros para voar e circular nos aeroportos. Conforme determinação da ANVISA, o uso de máscara é opcional nas áreas de embarque e nas aeronaves.





“A CCR Aeroportos está trabalhando para aprimorar a performance do terminal aeroportuário, as sinalizações adequadas e a segurança de todos. O Aeroporto de Londrina é a porta de entrada da cidade, e nosso objetivo é que a experiência do passageiro seja positiva desde a sua chegada, comenta Antonio Montano, Gerente do Aeroporto de Londrina.