Alex e Luísa Canziani se filiam ao PSD; legenda responde por 34% das prefeituras no Paraná

O PSD (Partido Social Democrático) homologou neste sábado (6) a filiação da deputada federal Luísa Canziani e do pai dela, Alex Canziani, atual secretário de Governo de Marcelo Belinati (PP) na Prefeitura de Londrina, em evento partidário realizado em Cambé. Seis prefeitos da região Norte e Noroeste seguiram o mesmo caminho. Todos saíram do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





São eles: Juninho (Itaguajé), Maria Edna (Prado Ferreira), Adelita (Quatiguá), Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão), Valente (Santa Isabel do Ivaí) e Venícius Rosa (São Jerônimo da Serra). A cerimônia contou com a participação do governador Ratinho Jr., que cumpriu agenda no Ceasa (Central de Abastecimento) de Londrina, e do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo.



Continua depois da publicidade





Leia mais como foi o evento partidário na Folha de Londrina.