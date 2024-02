Ambulância que transportava grávida capota e deixa duas mulheres feridas em Jataizinho

Uma ambulância que transportava uma gestante capotou na PR-369, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (26).





Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atenderam o acidente e relataram que o veículo seguia para a cidade de Londrina.

De acordo com os policiais, o condutor da ambulância perdeu o controle da direção e o automóvel saiu da pista, capotando no canteiro central e parando no sentido contrário da rodovia. O laudo pericial do acidente vai ser confeccionado pela PRF.





O motorista do veículo não teve lesões, mas a ambulância transportava duas passageiras: uma mulher grávida e sua mãe. As duas foram atendidas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhadas para hospitais da região.





Informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Federal indicam que a mulher grávida teve apenas escoriações.