AIFU interdita dois 'points' do rolê alternativo de Londrina e notifica dois bares

A AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) fez uma vistoria em quatro estabelecimentos noturnos entre às 20h30 de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25) em Londrina. Dois deles foram interditados e outros dois autuados por funcionamento sem licenciamento permitido.





O Espaço Elias, no Lindoia (zona leste), foi inteditado por falta por conta da falta de Isolamento Acústico pela SEMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente). Já o Rancho Sertanejo foi interditado também por falta de isolamento acustico pela pasta e autuado pela Secretaria Municipal de Falta por falta de licença de funcionamento e pela Vigilância Sanitária por diversas inadequações.

O Barbecool, na Rua São Luís (centro) foi autuado por conta da não apresentação do certificado de licenciamento e de vistoria e também por conta do isolamento acústico, mas não chegou a ser interditado.

O bar também foi intimado pela vigilância sanitária. s inadequações.





Também no centro, a Conveniência do Carlão, na Rua Porto Alegre (região central), foi notificada com infrações pelo Bombeiros, pela Sefa por problemas no alvara e pela Sema por não poder executar música e pela vigilância sanitária.





A operação contou com a presença da ROTAM, RURAL Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda e Vigilância Sanitária.