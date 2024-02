Jovem de 22 anos fica ferido após cair de motocicleta na PR-862, em Ibiporã

Um jovem de 22 anos ficou ferido após cair da motocicleta que conduzia na PR-862, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (25).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia uma Honda CB 300 com placas de Jataizinho/PR no sentido de Ibiporã a Jataizinho quando, ao atingir o KM 4, perdeu o controle e caiu.

O jovem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ibiporã e a motocicleta foi liberada no local.