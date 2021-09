Antes de depoimento, Flávio Bolsonaro se reúne com Hang em sala do Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) se reuniu com o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, em uma sala do Senado antes de Hang depor na CPI da Covid, nesta quarta (29).

Continua depois da publicidade





Também participaram do encontro senadores governistas, como Marcos Rogério (DEM-RI), Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Jorginho Mello (PL-SC), para demonstrar apoio ao empresário.

Continua depois da publicidade





Eles posaram para foto e nenhum deles usava máscara de proteção contra a Covid-19.





Hang chegou à CPI acompanhado de apoiadores de camisas das lojas Havan e da tropa de choque do governo. Os senadores governistas estão na CPI para defender o empresário-Flávio não aparecia para as sessões da comissão há mais de um mês.

Continua depois da publicidade





Leia também: Hang financiou blogueiro bolsonarista, diz TV.





O empresário bolsonarista, suspeito de financiar a disseminação de fake news e adepto do negacionismo no enfrentamento à pandemia, ressaltou que está sem habeas corpus.





Como a coluna mostrou, Hang fez vídeo de algema para o caso de ser preso pela comissão. Na peça, ele afirma que comprou o artefato para que não seja gasto dinheiro durante seu depoimento na CPI.





"Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo, toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo", afirmou o empresário no vídeo.