Circulação de turistas estrangeiros aumentou 36% no primeiro trimestre no Paraná

O Paraná registrou no primeiro trimestre de 2024 a entrada de 360.397 turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 36,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando 264.235 visitantes de outros países vieram ao Estado.





Somente no mês de março, o aumento foi de 74% - 89.266 pessoas contra 51.222 no mesmo mês do ano passado. Janeiro e fevereiro também superaram 2023, com um aumento de 27%. Foram 164.530 turistas no primeiro mês deste ano, contra 129.310 em 2023, já em fevereiro, o Paraná recebeu 106.601 turistas estrangeiros, contra 83.703 no ano passado.

Os dados são de registros feitos pela Embratur, em parceria com o MTur (Ministério do Turismo) e a PF (Polícia Federal), em que se somam desembarques por vias terrestre, marítima e aérea. Segundo o levantamento, o Paraná é o 4º estado que mais recebeu turistas internacionais de janeiro a março, ficando atrás de São Paulo (657.288), Rio Grande do Sul (561.520) e Rio de Janeiro (491.587). A maioria entrou no Estado por via terrestre (344 mil).

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o crescimento é reflexo de políticas públicas, como a chegada de navios de cruzeiros ao Estado, através do Porto de Paranaguá, que contaram com grande aprovação do público. De acordo com ele, os atrativos de natureza do Paraná têm chamado cada vez mais a atenção de turistas internacionais. Desde 2022, o Estado já recebeu 1,6 milhão de turistas estrangeiros.





"O Paraná possui muitas opções nesse segmento. O turismo acontece quando se cria o desenvolvimento, quando o dinheiro circula de um estado ou de um país para outro. Ou seja, no momento em que se consegue transformar atrativos naturais em geração de emprego e renda, melhorando a vida das pessoas”, disse Nunes. Ele ainda afirmou que a expectativa é ampliar o movimento nos próximos meses após as confirmações da conexão direta Curitiba - Assunção, Curitiba - Buenos Aires e Curitiba - Santiago.

De acordo com Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria estadual do Turismo, os números também refletem o trabalho de aproximação com instituições que atuam com o turismo de outros países. “O aumento da vinda de espanhóis para o Paraná, por exemplo, pode ser entendido como reflexo da nossa participação na 44ª edição da Feira Internacional do Turismo (Fitur), onde conseguimos estreitar essa relação com empresas que atuam na emissão de turistas mundo afora”, disse.