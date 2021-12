Após aditivos de prazo, Bosque Central de Londrina deve ser reinaugurado nos próximos dias

Após uma longa espera, e cinco aditivos de prazo, a revitalização do Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, no centro de Londrina, deverá ser oficialmente entregue à população nos próximos dias.

A expectativa é de que seja realizada uma cerimônia ecumênica para marcar a finalização da reforma do espaço e a data mais provável é o início da semana que vem.



Nesta terça-feira (7), fiscais da secretaria municipal de Obras e Pavimentação iriam fazer a última fiscalização para avaliar se do ponto de vista técnico a obra está pronta e pode ser recebida pelo município.





O secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, que realizou diversas visitas para acompanhar o andamento dos trabalhos nos últimos meses, disse que esteve no local neste início de semana e constatou que as correções apontadas foram corrigidas pela empresa responsável.





Entre as imperfeições que existiam, e que foram relatadas pela FOLHA, estava o esfarelamento do piso elevado nas saídas e entradas dos veículos na esquina da rua Piauí com a avenida Rio de Janeiro. “Visualmente está bonito, O que foi apontado foi refeito, consertado. A obra está pronta para ser entregue. O que estava no projeto foi realizado”, ressaltou.



Canhada afirmou que servidores da prefeitura estão promovendo algumas intervenções e outras ainda deverão ser feitas até a entrega oficial.





A área já está sendo usada pelos pedestres. “A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) está fazendo a limpeza, finalização do entorno, o parquinho para as crianças. Tem que fazer a limpeza geral, retirar alguns galhos. A iluminação está pronta, os caminhos originais retomados. Vai valorizar a área central e atrair o londrinense”, elencou.







Na Folha de Londrina, relembre o histórico da obra.