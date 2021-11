Entrega do Bosque Central de Londrina sofre quinto adiamento

A entrega do Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, no centro de Londrina, foi postergada mais uma vez. Em outubro, o município informou que a empresa havia assumido que a finalização seria em seis de novembro, prazo que não se cumpriu.

Agora, a construtora solicitou mais um mês, pedindo que o vínculo com a prefeitura vá até cinco de dezembro, chegando ao quinto aditivo de tempo. Ao todo, foram concedidos sete aditivos, entre prorrogação de prazo e acréscimo e supressão de valores.

A revitalização do espaço começou em fevereiro deste ano e a previsão inicial de entrega era julho. No mês passado, a reportagem mostrou uma série de problemas nos serviços já executados, sendo que alguns foram corrigidos e outros ainda podem ser encontrados.





Na passarela na esquina da rua Piauí com a avenida Rio de Janeiro, por exemplo, o piso da entrada e saída dos veículos está esfarelando. Além disso, podem ser vistas rachaduras e desníveis em alguns pontos.







Durante visita ao local, nesta quarta (9), representantes do município notaram uma diferença na coloração de parte do piso no trecho principal. A empresa disse que vai arrumar utilizando um produto. “As informações que tenho é de que eles não têm mais obra para fazer. Os mobiliários foram colocados, a quadra foi concretada, a obra teria condição de ser entregue. No entanto, a empresa errou no acabamento em alguns locais. A prefeitura não vai receber a obra do Bosque sem que esteja em perfeitas condições”, afirmou Marcelo Canhada.







