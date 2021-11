Após chuva, show de orquestra é cancelado no Aterro do Lago

Em virtude da chuva, o conserto da Orquestra Filarmônica da Unicesumar no Aterro do Lago Igapó está cancelado. Apresentação seria neste domingo (7) com entrada livre. Entretanto, a chuva molhou palco, cadeiras e todo aparato montado para receber o evento.

A Orquestra Filarmônica UniCesumar ira se apresentar com seus naipes completos, solistas, grupo vocal e um repertório escolhido a dedo para o espetáculo “Vamos Viver Londrina”.

"A Filarmônica já está preparada pra subir ao palco e a equipe de produção vive os ajustes finais para este importante concerto", adianta o regente Davi Oliveira. Esta será a oitava apresentação da Orquestra em Londrina.

















Programa:

G. Bizet: Abertura Carmen



G. Verdi: Abertura da Ópera AIDA “Marcha Triunfal”

J. Strauss: Marcha do Jubileu, Op. 470

V. Monti: Czardas / Arr.: Renato Segati / Solo: Pedro Leal - Violino

D. Chostakovitch: Valsa N°2

K. Badelt: Tema do Filme “Piratas do Caribe” / Arr.: Ted Ricketts

H. Zimmer: Tema do Filme “Pearl Harbor” / Arr.: Erick Debs

H. Shore: Tema do Filme “O Senhor dos Anéis” / Arr.: John Whitney

E. Di Capua: O Sole Mio / Arr.: Giancarlo Chiaramello / Solo: Marcus Geandré

L. Denza: Funiculì Funiculà / Arr.: Giancarlo Chiaramello / Solo: Keidma Juliana / Participação: Grupo Vocal UniCesumar

Califano: O Surdato Nnammurato / Arr.: Renato Segati / Solo: Marcus Geandré / Participação: Grupo Vocal UniCesumar

G. Verdi: Aria da Ópera La Traviata “Brindisi” / Dueto: Keidma Juliana e Marcus Geandré/ Participação: Grupo Vocal UniCesumar

Barroso: Aquarela do Brasil / Arr.: Renato Segati





Serviço:

Ministério do Turismo e UniCesumar apresentam “Vamos Viver Londrina”, espetáculo com a Orquestra Filarmônica da UniCesumar. Regência de Davi Oliveira. Dia 07/11, domingo, 18 h, no Aterro do Lago Igapó – Londrina - entrada livre .