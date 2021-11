Londrina entra em semana com calor e chance de pancadas chuvosas

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural de Londrina) prevê calor em torno de 30ºC e clima abafado para a semana que se inicia em Londrina. A segunda-feira (8) amanheceu com 18ºC, mas deve esquentar até os 29ºC.

O sol dá as caras na maior parte do dia, mas não é descartada a ocorrência de pancadas de chuva. A primavera é marcada por fenômenos que não permitem ser previstos com grande antecedência, como explica a agrometeorologista Angela Costa.

Trovoadas, rajadas de vento e granizo podem chegar sem aviso prévio, como ocorreu neste fim de semana, quando árvores cairam ao solo e imóveis foram destelhados. Veja o balanço divulgado pela Defesa Civil de Londrina.





A pesquisadora se diz surpresa com os 39,8 milímetros acumulados na breve chuva deste domingo (7). Ela analisa que, apesar da rapidez, as precipitações superaram o previsto.

A média pulviométrica de todo novembro é de 166 mm. A expectativa do IDR é que Londrina cumpra facilmente este índice, já que a estação das flores costuma ser chuvosa.





Há previsão de chover nesta quinta-feira (11), mas é a próxima semana que deve registrar instabilidades contínuas.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.