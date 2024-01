Arapongas reforça ações de combate à dengue no Município

A secretaria municipal de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) tem reforçado as ações de combate à dengue e busca ampliar a conscientização com a comunidade nos cuidados que evitam a proliferação do mosquito Aedes Aegypti – causador da dengue, zica e chikungunya.







Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, o município tem intensificado os chamados bloqueios – que identificam focos do mosquito nas localidades com notificações de dengue; num raio de nove quarteirões.

Com isso, os agentes visitam casa por casa, verificando se há focos, e depois, realizam a pulverização de UBV costal.





“São bloqueios feitos em tempo hábil. Temos registrado notificações em diferentes bairros, por isso é necessário agir com rapidez. Outros municípios próximos estão com altos registros de dengue. Temos que redobrar a atenção e pedimos a colaboração de todos”, afirmou Pardini.

NAS CALHAS





Ainda segundo Pardini, o Controle de Endemias tem constatado boa parte dos focos da dengue nas calhas das residências.





“Reiteramos que a população também faça uma inspeção minuciosa, nas calhas, vasos de plantas, pote de água dos animais e outros recipientes que possam acumular água. Este é um momento de pico do mosquito, se não unirmos esforços agora a tendência é termos números mais alarmantes ainda”, orienta.





