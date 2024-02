Atendimento oftalmológico a pacientes do SUS deve crescer 20% em 2024 no Norte do Paraná

Londrina: Pronto Atendimento do União Vitória vai funcionar no Ouro Branco

A partir de sexta-feira (9) os pacientes que costumam buscar consulta médica por livre demanda no pronto atendimento do conjunto União da Vitória, na região sul de Londrina, serão recepcionados na UBS (Unidade Básica de Saúde) do parque Ouro Branco