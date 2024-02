Londrina: Pronto Atendimento do União Vitória vai funcionar no Ouro Branco

A partir de sexta-feira (9) os pacientes que costumam buscar consulta médica por livre demanda no pronto atendimento do conjunto União da Vitória, na região sul de Londrina, serão recepcionados na UBS (Unidade Básica de Saúde) do parque Ouro Branco, a quase quatro quilômetros de distância. A mudança temporária é para a reforma da unidade do União, que tem previsão de término de seis meses.





O posto do Ouro Branco vai abrir para pronto atendimento no mesmo horário que funcionava o do União da Vitória, das 7h às 23h, de segunda-feira a domingo. “Vamos trazer toda a equipe de urgência e emergência do União da Vitória para o Ouro Branco. São 12 funcionários e mais 3 médicos que vão atender a escala de plantão”, explicou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Publicidade

Publicidade





A UBS está recebendo algumas adaptações no espaço físico, já que vai continuar normalmente como posto de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. “Escolhemos aqui porque é uma unidade que tem uma planta que nos favorece fazer o redimensionamento. A parte da frente da unidade vai ficar destinada aos atendimentos do posto de saúde do Ouro Branco e a parte do fundo aos atendimentos de pronto atendimento que era no União da Vitória”, detalhou.





Já os atendimentos relacionados à Unidade Básica de Saúde do União da Vitória serão direcionados para a UBS do Jamile Dequech na quarta-feira (14), no período da tarde. “São as consultas médicas agendadas de ginecologia, pediatria, clínico geral, médico da família, fisioterapia, grupo de psicólogo”, elencou. O posto do União estará fechado nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9) para a mudança.

Publicidade