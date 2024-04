Boi escapa, invade rodovia e morre atropelado na PR-092, em Siqueira Campos

Um boi morreu após escapar de um cercado, invadir e rodovia e ser atropelado por um caminhão na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada desta terça-feira (9).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 44 anos dirigia um caminhão no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, ao passar pelo KM 281, atropelou o boi, que apareceu repentinamente na pista.

O motorista contou aos policiais que o animal, juntamente com outros bois, saiu de um capinzal localizado às margens da rodovia e invadiu a rodovia, o que tornou o impacto inevitável.





Além da morte do animal, o acidente causou danos materiais ao caminhão. O condutor não se feriu e, ao fazer o teste etilométrico, obteve resultado negativo.





Uma equipe da Defesa Civil foi acionada para remover o corpo do boi para as margens da rodovia.