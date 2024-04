PM prende homem e apreende adolescente com drogas e arma em Ibiporã

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 18 anos e apreendeu uma adolescente menor de idade denunciados por moradores de Ibiporã por estarem armados e vendendo drogas, no bairro Tupi, na tarde desta terça-feira (30). Segundo os denunciantes, os dois teriam a intenção de praticar atentados contra possíveis rivais.







Os dois foram abordados quando saíam de uma residência em um Ford Ka. Dentro do veículo, foram localizadas 35 gramas de substância parecida com maconha. O suspeito teria dito aos policiais que havia escondido no forro do banheiro externo uma bolsa deixada por outras pessoas com vários objetos e que o intuito seria “atentar contra a vida” de rivais.

