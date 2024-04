Motorista de caminhão baú morre após bater em caminhão com semirreboque em Ortigueira

O motorista de um caminhão baú morreu após o veículo colidir contra um caminhão com semirreboque na BR-376, em Ortigueira (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (8).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que prestou atendimento aos envolvidos, o caminhão baú seguia em direção ao Norte do Paraná quando colidiu frontalmente contra um caminhão com semirreboque, que seguia no sentido contrário. A batida aconteceu em uma curva e a pista teve de ser interditada em ambos os sentidos.

O condutor do caminhão com semirreboque não se feriu, mas os dois ocupantes do caminhão baú tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).





O passageiro do caminhão baú foi encaminhado via helicóptero para receber atendimento médico em Londrina, enquanto o motorista, de 30 anos, morreu dentro da ambulância do Samu enquanto era levado para Telêmaco Borba para ser atendido.

