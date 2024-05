Bombeiros de Maringá encontram corpos de duas vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Bombeiros do 5º GB (Grupamento de Bombeiros), de Maringá, encontraram, nesta quinta-feira (16), os corpos de duas vítimas das enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul.





Além disso, os bombeiros resgataram quatro pessoas e 15 animais, bem como averiguaram 17 residências.

De acordo com a Corporação, as ações tiveram como objetivo resgatar vítimas e animais nos bairros de Fátima e Rio Branco e, para isso, foram usadas embarcações. Esta quinta-feira marcou o décimo primeiro dia de trabalho dos bombeiros paranaenses em Canoas.





A projeção é que a equipe continue com os resgastes de pessoas e animais nesta sexta-feira (17) nos mesmos bairros citados. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há vítimas presas em suas residências.