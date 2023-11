Bombeiros encontram corpo de um dos ocupantes do barco que virou em represa de Primeiro de Maio

O Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Rolândia encontrou, na manhã desta terça-feira (7), o corpo de um dos ocupantes do barco que naufragou na represa da Capivara, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local para acompanhar as buscas dos corpos. O acidente foi registrado na última sexta-feira (3) e, até o momento, contava com dois desaparecidos e três homens resgatados sem ferimentos.

Ao final da manhã, os bombeiros encontraram um corpo boiando no rio e o reconheceram como um dos desaparecidos. Com isso, a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados.





Cerca de uma hora após localizarem o corpo da vítima, os bombeiros retiraram o corpo da água e o colocaram no solo, na parte interna de uma chácara localizada na Estrada do Limoeiro. Nesse momento, os familiares puderam fazer o reconhecimento.





O corpo foi recolhido pelo IML e as buscas continuam, já que uma das vítimas do acidente com a embarcação ainda está desaparecida.