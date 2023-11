Funcionários do Município e da Sanepar buscam solução para buraco na rua Araguaia

Desde segunda-feira (6), o trânsito na rua Araguaia, na Vila Nova, área central de Londrina, está parcialmente interditado. O motivo, novamente, é o buraco próximo ao cruzamento com a rua Guaporé, no entanto, a busca agora é pela solução do transtorno.





Operários do município e da Sanepar abriram uma cratera cinco metros à frente do problema, impedindo o acesso de quem vem pela Guaporé. Motoristas que seguem na Araguaia, sentido Guaporé, têm uma pista disponível.



De acordo com a companhia de saneamento, foi identificado um ramal da rede coletora de esgoto, implantado na década de 1970, que atravessava a galeria pluvial. A análise é de que esta estrutura contribuía para que resíduos dos mais diferentes tipos lançados irregularmente na galeria parassem neste ponto.





“A situação foi resolvida prontamente pela Sanepar, com a remoção da tubulação, assim como feito num outro ponto da mesma rua há algum tempo”, informou, por meio de nota.

Secretária interina de Obras e Pavimentação, Margareth Pongelupe destacou que a expectativa é de que a água da chuva volte a passar normalmente pela tubulação, sem o surgimento de novos buracos.





“Vamos buscar no contrato para a Sanepar fazer o conserto completo da via. A prefeitura estava lá para solucionar, mas notou que a responsabilidade é da Sanepar”, afirmou à FOLHA.

Por enquanto, não existe um prazo para que os reparos sejam concluídos e o fluxo de veículos retome à rotina. “Se eles fossem construir uma caixa de concreto, como se fosse uma ‘antessala’ de tubulação, demoraria mais tempo. Mas remover a tubulação é mais fácil, por isso, acredito que não irá demorar, porém, enquanto ocorrer a obra vai gerar um transtorno”, ponderou.





Moradores, comerciantes e motoristas convivem com o buraco desde o começo do ano. O problema “brota” após períodos com grandes volumes de chuva. Esta é a terceira vez que o poder público promove intervenções no local em nove meses.





A cratera atual, que surgiu pequena, mas foi aumentando de tamanho, a ponto de precisar ser sinalizada, apareceu há cerca de um mês.





