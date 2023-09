Feira de empregabilidade Inclui PcD reúne 316 vagas no Sul do Brasil

Para auxiliar a reverter o cenário da falta de contratação e retenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Egalite promove a 4ª edição da maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD, que acontece até sexta-feira (22). O evento reúne 5.000 vagas totais e 316 na região Sul. Os postos são em companhias como Azul, Bosch, Grupo Soma, Mais A Educação, raízen, Rd, Serpo, Vivo, Santander e outras.





A feira surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia de Covid-19 e já reuniu 27 mil vagas no total. Para esta edição, a expectativa é oferecer 9 mil vagas totais, assim como em 2022, distribuídas entre as 200 grandes companhias participantes.

Os postos de trabalho são em diferentes áreas, além de níveis, cargos e modelos de trabalho distintos. Empresas e candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira.





“Não é apenas em 21 de Setembro que precisamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e promover mudanças de atitude e de cultura nas empresas, é ao longo do ano inteiro”, dizGuilherme Braga, CEO da Egalite.

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite.





Serviço Inclui PcD

Quando: 20 a 22 de setembro





Formato: online





Preço: gratuito para empresas e pessoas com deficiência