Fresno organiza live com grandes nomes da música em apoio ao Rio Grande do Sul

A Fresno, com uma organização feita por Lucas Silveira, vocalista da banda, promove na tarde desta terça-feira, a partir das 14h, uma live em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul. A transmissão vai contar com grandes nomes da música.



Nas redes sociais, o vocalista falou sobre a live em prol das vítimas no Rio Grande do Sul. A transmissão tem o objetivo de arrecadar fundos para fazer doações aos gaúchos que sofrem com a catástrofe provocada pelas fortes chuvas.

A live é em parceria com o podcast Podpah, que vai ceder toda a estrutura para o evento virtual. O músico fez um convite aos artistas que quisessem participar da transmissão.



"Se você é artista e tem meu Zap, me chama. Todos estão convidados a dar as caras lá. Eu não consigo lembrar de todos. Estamos desde ontem levantando esse evento, e tenho certeza de que com a ajuda de todos vocês, a gente vai arrecadar uma grana muito importante".

Lucas anunciou nas últimas horas os nomes confirmados na live. Entre os artistas estão Seu Jorge, Emicida, Ludmilla, Junior, Pitty, Di Ferrero e Dinho Ouro Preto.



O cantor criou uma chave Pix para reunir a arrecadação do dinheiro. "A situação do meu RS está desesperadora. Muitas pessoas ainda precisando de resgate, desaparecidas, centenas de milhares de desabrigados. Já podem começar a doar. Qualquer quantia ajuda, mas quanto mais, melhor. Essa atitude é muito importante. Nós estamos com pressa", disse ele.