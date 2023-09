Feira de profissões da UTFPR Londrina deve reunir mais de 850 estudantes

O terceiro ano do ensino médio é um momento de tensão e de tomada de decisões na vida dos estudantes no que diz respeito a que profissão seguir. Por isso, conferir na prática as possibilidades e caminhos existentes pode ser uma forma de fazer com que a decisão seja mais fácil e natural. O campus de Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) vai promover nos dias 26, 27 e 28 de setembro uma feira de profissões para que estudantes da rede pública e privada conheçam a estrutura e os cursos de graduação ofertados pela instituição.





Responsável pela organização do evento, Silvia Midori Higa, professora do Departamento de Engenharia de Materiais da UTFPR Londrina, explica que a feira de profissões da universidade tem uma dinâmica diferente de outras feiras. Ela aponta que 850 alunos de escolas públicas e municipais de Londrina e região vão poder conhecer a estrutura e os sete cursos de graduação por meio de uma visita guiada.

Publicidade

Publicidade





“Ao chegarem, eles são recepcionados e então tem um tour que passa pelas sete estações dos cursos, que termina com uma atividade na quadra de esportes com a exposição de projetos aqui do campus”, detalha.





A quinta edição da feira de profissões vai acontecer nos dias 26, 27 e 28, mas as vagas já estão esgotadas, segundo a professora. “A visita guiada é uma forma de trazer os visitantes para dentro da universidade e de dar essa atenção para eles”, explica, acrescentando que a primeira edição neste formato foi no ano passado e que "teve uma recepção muito boa tanto por parte dos professores quanto dos alunos".

Publicidade





Para as próximas edições, a professora adianta que o objetivo é levar a UTFPR para dentro das escolas por meio de um ônibus itinerante.





Sobre a importância de promover atividades como essa, Higa pontua que nos últimos anos o Brasil vem enfrentando uma queda no número de estudantes que saem da escola e ingressam no ensino superior. “Apesar de já estar aqui há um bom tempo, a gente percebe que parte da população de Londrina e região não sabe que a UTFPR é uma universidade federal que oferta cursos na área da licenciatura, tecnologia e engenharia”, diz. Segundo ela, a feira de profissões é uma porta que se abre para a comunidade conhecer a universidade, assim como para falar sobre os cursos e as profissões.







LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA E SAIBA MAIS DETALHES: