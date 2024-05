Turma da Mônica coloca Cascão na água por campanha pelo Rio Grande do Sul

A Turma da Mônica resolveu ajudar os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul com uma campanha. Nela, coloca o personagem Cascão na água em prol de quem mais precisa.



O personagem é avesso a banho e higiene. Essa é a segunda vez que ele vai para o meio da água. Em 1983, também devido a enchentes na região sul do país, Cascão aparecia em uma tirinha com pertences enrolados num saco na cabeça em frente a uma casa com água pela metade.

"Hoje o Cascão volta à água para ajudar novamente", diz trecho da postagem, que também coloca uma chave Pix para doações.



"Em uma catástrofe como essa, toda ajuda e bem-vinda e até o Cascão sabe disso. Juntos pelo Rio Grande do Sul", diz a legenda da imagem nas redes sociais da Turma da Mônica e do Instituto Mauricio de Sousa.