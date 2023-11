INSS retoma atendimento nas agências e vai liberar auxílio-doença em unidades que perito faltar

Senacon pede que redes sociais removam conteúdos golpistas sobre o Voa Brasil A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) solicitou que o Facebook e o Google removam das plataformas conteúdos golpistas relacionados ao programa Voa Brasil.



O ATESTADO PRECISA TER

- Nome completo;

- Data de emissão;

- Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças);

- Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regas vigentes;

- Identificação do médico, com nome e registro no conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), no Ministério da Saúde (Registro do Ministério da Saúde), ou carimbo

- Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais;

- Prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias (essa data pode ser uma estimativa);

O servidor ou funcionário da agência que fizer o atendimento vai fazer uma cópia dos documento e registrar o pedido de auxílio-doença pelo aplicativo ou site Meu INSS, sem que seja necessário agendar perícia médica. O segurado receberá o protocolo de seu atendimento.

A previsão é que, após análise documental, o auxílio seja concedido em até 15 dias. Se for necessário, uma perícia será agendada.

O agendamento de exame médico também será feito em caso o pedido de auxílio seja por acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Os peritos foram orientados pela ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) a emendar o feriado de Finados porque, segundo comunicado da categoria, o governo teria descumprido regra que garante a previsão do número de atendimentos na agenda com sete dias de antecedência.



Ritmo de envelhecimento da população brasileira é semelhante ao de Japão e China O ritmo de envelhecimento da população brasileira será semelhante ao registrado no Japão, considerado o primeiro país a ter uma alta proporção de idosos.



"Nesta semana, a carreira sofreu mais um grande ataque, representado pela quebra do acordo de greve no que se refere à antecedência mínima de inserção dos atendimentos nas agendas dos peritos médicos federais (trava do "D+7")", diz parte do comunicado.

"Como forma de alerta ao atual governo, a ANMP orienta que os peritos médicos federais encaminhem email institucional às suas chefias imediatas para informar que não poderão comparecer à sua unidade de lotação na próxima sexta-feira (03/11)", afirma o texto, que contém ainda uma orientação de como o email deve ser escrito.

Os peritos têm travado queda de braço com a atual administração, que ampliou ações para tentar diminuir a fila do INSS, afetando especialmente a perícia médica.

A última delas é a prorrogação do auxílio-doença sem necessidade de passar por exame pericial, com renovação automática após pedido, por quantas vezes for preciso, em solicitações até abril de 2024.



Segundo portaria conjunta do instituto e do Ministério da Previdência Social publicada na quarta-feira (1º), o segurado que estiver afastado do trabalho recebendo o auxílio poderá ter a prorrogação automática do benefício quantas vezes for necessário, sem precisar passar por perícia médica.



Unicef: analfabetismo infantil cresce 100% de 2019 a 2022 no Brasil O índice de analfabetismo em crianças de sete anos cresceu 100% no Brasil de 2019 a 2022, conforme relatório divulgado na terça-feira (10) pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).