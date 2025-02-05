Mega-Sena acumula e premiação pode ir a R$ 33 milhões na quinta (6)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça (4), o concurso 2824 da Mega-Sena. O prêmio principal era de aproximadamente R$ 15 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas.
Os números sorteados foram: 04, 16, 34, 43, 54, 57.
Com isso, a estimativa é que o prêmio chegue a R$ 33 milhões, na próxima quinta (6).
O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
VEJA COMO JOGAR
Acesse o site Loterias Online
Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito
Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra
Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
