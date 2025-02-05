Mega-Sena acumula e premiação pode ir a R$ 33 milhões na quinta (6)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça (4), o concurso 2824 da Mega-Sena. O prêmio principal era de aproximadamente R$ 15 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas.





Os números sorteados foram: 04, 16, 34, 43, 54, 57.





Com isso, a estimativa é que o prêmio chegue a R$ 33 milhões, na próxima quinta (6).





O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.





A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.





A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.



