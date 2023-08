Plataforma alerta sobre espécies em risco de extinção em todo o Brasil

Avaliar populações de animais nos mais diversos biomas brasileiros e conhecer as possíveis ameaças: queimadas, desmatamentos, destruição de habitat, caças e matanças deliberadas. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) divulgou na quarta-feira (2) a evolução de estudos e a publicação de uma plataforma na internet que mostra a situação de quase 15 mil espécies no Brasil. Trata-se do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade, o Salve.

Qualquer um pode fazer pesquisa na plataforma, pelo nome popular ou científico do animal. Para o coordenador da Cofau (Coordenação de Avaliação do Risco de Extinção das Espécies da Fauna) e analista ambiental do ICMBio, Rodrigo Jorge, a iniciativa contribui para a conservação das espécies ameaçadas.

“Precisamos avançar na realização de análises para estimar a tendência da biodiversidade no Brasil”, diz. Ele explica que houve um aumento do número de espécies ameaçadas, entretanto, o universo de espécies avaliadas também cresceu.



Políticas públicas







O pesquisador Rodrigo Jorge crê que, a partir das avaliações feitas pelos cientistas, a perda e a degradação de habitat da fauna são algumas das principais ameaças. De acorco com ele, há uma relação direta com o aumento do desmatamento nos últimos anos.



"Fica evidente a necessidade urgente de reverter essa tendência. Por isso, a postura da atual gestão de priorizar o combate ao desmatamento traz boas perspectivas para a conservação da biodiversidade", opina.

As pesquisas do ICMBio tiveram apoio do Projeto Pró-Espécies: Todos contra a Extinção, e com a participação de especialistas da comunidade científica.

Como aponta a entidade, a iniciativa tem o objetivo de facilitar a gestão do processo de avaliação do risco de extinção e tornar essas informações mais acessíveis para a geração de conhecimento e implementação de políticas públicas voltadas à conservação da biodiversidade.



Catalogação



Entre as quase 15 mil espécies avaliadas, já estão publicadas e disponíveis as fichas completas de 5.513 espécies. De acordo com o ICMBio, a expectativa é que - até o final deste ano - sejam concluídos os trabalhos para a publicação de nova atualização da lista de espécies ameaçadas da fauna brasileira e disponibilização das fichas das espécies.

“O Brasil é reconhecido mundialmente por abrigar a maior biodiversidade do planeta, e a partir da atualização e disponibilização desses dados será possível reforçar a implementação de ações que promovam a conservação da nossa fauna”, diz Jorge.

O ICMBio exemplifica que as informações disponíveis na plataforma podem ser utilizadas para processos de licenciamento ambiental. Acentua que "análises realizadas a partir dos registros de ocorrência de espécies disponibilizados no Salve permitirão verificar áreas de concentração de espécies ameaçadas". Segundo o instituto, o desenvolvimento da plataforma teve início em 2016. Esse processo de avaliação do risco de extinção das espécies da fauna brasileira foi conduzido pelos 13 centros nacionais de pesquisa e conservação do órgão.

Mais de 1,5 mil profissionais participam das avaliações. Os trabalhos seguiram o método de categorias e critérios da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e os resultados são publicados somente após a validação das informações.

Conheça a plataforma.