Santa Catarina registra o primeiro dia de neve de 2023

Santa Catarina teve o primeiro registro de neve em 2023. A precipitação ocorreu juntamente com chuva congelada por volta das 21h desta quarta (19) no município de Bom Jardim da Serra, segundo informações do Epagri/Ciram (Centro de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia) do estado.





A temperatura na região durante a noite ficou na casa dos 2°C. Esse tipo de precipitação é menos comum em abril e mais observado a partir de maio, segundo o meteorologista do Epagri/Ciram, Marcelo Martins. Desde 1999, quando foi criado o banco de dados do centro, esta é a quinta vez que isso ocorre no mês de abril no estado.

Publicidade

Publicidade