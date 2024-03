Caminhão que carregava cerveja tomba na BR-376, em Mauá da Serra, e deixa motorista ferido

Um caminhão que carregava cerveja tombou na BR-376, em Mauá da Serra (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (17). O motorista, de 66 anos, ficou ferido.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o veículo era composto pelo cavalo trator e mais um reboque. O condutor teria perdido o controle da direção em uma curva no sentido norte da Serra do Cadeado, no KM 307, o que causou o tombamento.

O caminhão ocupou toda a faixa da esquerda da via após tombar, o que paralisou totalmente o trânsito por cerca de 30 minutos.





Após o acidente, o motorista do veículo foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado via helicóptero até uma instituição de saúde em Londrina.





Compareceram ao local o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e o Corpo de Bombeiros de Apucarana.





Segundo os policiais rodoviários federais, a carga do caminhão - cervejas - despertou a atenção de populares, que tinham a intenção de saquear a carga. Com isso, a equipe da PRF ficou no local para garantir a ordem e a segurança de todos.