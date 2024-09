Capotamento de carro deixa duas pessoas feridas em Siqueira Campos

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na PR-424, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste sábado (14).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 55 anos dirigia um Chevrolet Corsa no sentido de Salto do Itararé a Siqueira Campos quando, ao atingir o KM 21, perdeu o controle do veículo, que capotou.

Além do motorista, uma passageira, de 48 anos, ficou ferida. Ambos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital de Siqueira Campos.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.