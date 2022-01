Carlos Alberto, proprietário da Banca Rodeio, morre aos 52 anos

Uma das referências no comércio de jornais e revistas de Londrina, Carlos Alberto de Souza Pinto morreu na terça-feira (18), aos 52 anos, decorrente de problemas hepáticos. Carlão, como era conhecido, residia em Londrina desde 1987 e desde 1993 estava no mesmo ponto, na banca Rodeio, localizada na esquina da Rua João Cândido com a Alameda Miguel Blasi, um dos pontos mais movimentados da cidade.

Natural do Rio de Janeiro, o carioca de Botafogo era um flamenguista inveterado e vinha de uma família ligada às bancas de jornais e à distribuição de revistas. Tempos atrás a família tinha outra banca no Calçadão e uma distribuidora de revistas na rua Mato Grosso. Sua primeira atividade na cidade foi ajudar em uma banca do tio, na antiga rodoviária de Londrina. Sua companheira, Samanta Bonavigo, relata que eles estavam casados há três anos, e afirmou que Carlão era uma pessoa rara.

“Uma pessoa maravilhosa e um exemplo de otimismo, de gentileza e de tenacidade. Era um amor, uma pessoa do bem, alguém que queria o bem de todo mundo e torcia por todos gratuitamente”, declarou.





Continue lendo na Folha de Londrina.