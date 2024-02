Casos graves de dengue no Brasil crescem 196% em relação a 2023, diz Saúde

Os casos graves de dengue subiram 196,7% em 2024 na comparação com o ano passado, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (20).





Desde o início do ano até o último sábado (17), as contaminações graves no país foram 7.575. No mesmo período de 2023, esse número foi de 2.553. A quantia atual é quase três vezes maior que a registrada no ano passado.

Os casos prováveis saltaram de 165.839 para 688.461. Nessa contabilização, o Ministério da Saúde não especifica quantos foram, de fato, confirmados, e quantos foram descartados.





Nas sete primeiras semanas de 2024, 122 pessoas morreram por dengue. No ano passado, os óbitos registrados foram 118 no mesmo período.

