Projeto Mais Saúde Bucal chega às escolas da zona Norte de Londrina nesta quarta

Unidades de ensino municipal da região Norte de Londrina receberão nesta quarta-feira (8), a ação Mais Saúde Bucal, através do PSE (Programa Saúde na Escola). No período da manhã, a ação será na Escola Municipal Américo Sabino Coimbra, localizada na rua Mitsuki Shime, 150, e no período da tarde no CEI (Centro de Educação Infantil) Ruth Lemos, na rua Elias Daniel Hatti, 1.590, ambas localizadas na zona Norte da cidade. Cerca de 1.135 crianças devem ser atendidas pelo projeto.





O atendimento será feito pelas equipes de saúde bucal das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Aquiles Stenghel e Padovani, com o apoio dos ACSs (agentes comunitários de saúde) e a residência multiprofissional da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e será organizada em três etapas. A primeira fase será de educação em saúde bucal, na qual os alunos vão receber kits de higiene bucal e aprender sobre o uso e cuidados na escovação. A segunda etapa consiste no levantamento epidemiológico de problemas bucais e a aplicação tópica de flúor em casos indicados. Por último, a terceira parte terá a realização do Tratamento Restaurador Atraumático (ART), também nos casos que tiver indicação para tal.

A diretora-geral da SMS, Rosilene Machado, comentou sobre a nova técnica aplicada na ação. “A incorporação de novas técnicas é muito importante em qualquer área, na odontologia não é diferente, tudo que é menos traumático e melhora nossa qualidade de vida possui melhor aceitação. Essa nova técnica de Tratamento Restaurador Atraumático pode melhorar muito a adesão das crianças a tratamentos odontológicos”, enfatizou.





Sobre levar essa técnica para dentro das escolas municipais, Machado acrescentou que trata-se de uma ótima estratégia para que o aprendizado seja mais significativo, porque as crianças passam bastante tempo na escola e fazem muitas refeições. “Assim, a criança vai entender a importância da higiene bucal para a saúde dela. Eu acredito ser uma estratégia que vai ter uma repercussão mais ampla e contribuirá para o desenvolvimento de novos hábitos”, disse.

O ART é uma técnica baseada no conceito de mínima intervenção e máxima preservação das estruturas dentárias. Essa técnica tem foco em procedimentos pouco invasivos, atraumáticos, nos quais são utilizadas apenas ferramentas odontológicas simples para a remoção do tecido cariado. Nesses casos, não há necessidade de anestesia e são utilizados materiais adesivos com boa liberação de flúor. Dessa forma, é uma técnica com ampla aceitação por crianças, principalmente para pacientes não colaboradores. O ART pode ser considerado uma importante estratégia de controle da cárie, e capaz de contribuir para a melhoria do acesso aos serviços odontológicos e favorecer a abordagem do paciente dentro do seu contexto social.





A Ação Mais Saúde Bucal é realizada pela Prefeitura de Londrina, juntamente com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e SME (Secretaria Municipal de Educação).





A iniciativa é um projeto piloto da SMS, em conformidade com a proposta feita pela Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, e busca promover a ampliação das ações em saúde bucal no ambiente escolar através do PSE.





