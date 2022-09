Católicos protestam contra sujeira dos pombos no bosque central de Londrina

Integrantes da Catedral de Londrina, fiéis católicos e a Associação de Moradores do Centro Histórico de Londrina realizaram na manhã de domingo (18), logo após a missa das 8 horas, uma limpeza simbólica do Bosque Marechal Cândido Rondon, na região central. Foi a forma que encontraram para protestar contra a sujeira provocada pelas fezes dos pombos.







O espaço de lazer, revitalizado em janeiro, já foi palco de inúmeras tentativas para coibir a presença de pombos. Entre as melhorias realizadas no local estão a poda e retirada de árvores exóticas e condenadas, revitalização dos caminhos históricos e implantação de luminárias de led. Mesmo assim, nada parece solucionar o problema.

O padre José Rafael Solano Duran, cura da Catedral Metropolitana do Sagrado Coração, afirmou que a proposta era fazer a “primeira vassourada”, mas que o grupo foi informado que a prefeitura inicia um processo de limpeza nesta segunda-feira (19).



“Os biólogos dizem que o Bosque não pode ser mais lavado, já que a água vai para as galerias pluviais e acaba nos rios, que recebem todo esse fósforo oriundo das fezes. Por essa razão será varrido com sopradoras. E a iluminação deve ficar acessível durante a noite. Imagine este lugar no verão todo iluminado. Seria lindíssimo. Esperamos que o Bosque se torne um espaço familiar, amigável e social”.





Na celebração que fez em meio às árvores o padre pediu que Deus conceda a consciência ecológica a todos. “Como o papa Francisco nos pede na Laudato si”, disse. Laudato Si é uma encíclica na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.



A publicitária Mônica Zenha foi ao Bosque com uma vassoura. "É uma coisa muito importante para a cidade e é obrigação nossa ajudar de alguma forma. A gente passa e acha a situação degradada. O desejo é mudar essa situação. Se Deus quiser, com a ajuda do Padre, vamos conseguir fazer um trabalho de renovação."

A coordenação entre a Igreja e a associação de moradores deve gerar mais cobranças. A presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico de Londrina, Yara Franco Coutinho Hernandez, explicou que todo ato que envolve a comunidade traz algum resultado, seja ele realizado pela comunidade civil ou pela sociedade organizada.







“Precisamos que cada um se envolva conosco, porque nosso objetivo é comum, de transformar este local em algo maravilhoso para usufruir do espaço. Essa questão das pombas é muito séria."









Confira na FOLHA DE LONDRINA entrevista com o gerente da Secretaria Municipal do Ambiente sobre as medidas feitas no local para controle da superpopulação de pombos