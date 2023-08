Centro de Saúde Animal de Apucarana divulga novo número de telefone

O Cemsa (Centro Municipal de Saúde Animal de Apucarana) tem um novo número de telefone fixo - 3308-1414. O coordenador do Cemsa, médico-veterinário João Pedro Correa, observa que o expediente no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.





“A mudança é apenas da telefonia fixa. O contato de plantão, via telefone celular, para o recebimento de ligações permanece o mesmo, sendo o 99967-0045”, acrescenta.



Publicidade

Publicidade





O plantão do Cemsa, explica ele, atende de segunda a sexta-feira, das 17 às 20h e, aos sábados e domingos, das 8 às 20h. Também permanece o mesmo o telefone para denúncias de maus-tratos e resgates de animais em situação de rua vítimas de atropelamentos, que é o 998626-3680, apenas para mensagens via WhattsApp.





Segundo explica, o prefeito Júnior da Femac, a alteração do número fixo tem como base a modernização do sistema de telefonia de todas as repartições municipais.





“Gradativamente, estamos promovendo a atualização tecnológica da telefonia dos órgãos municipais, migrando do analógico para o digital”, diz o prefeito. Além de economia aos cofres municipais, o investimento em nova tecnologia, justifica Júnior da Femac, possibilita maior flexibilidade na expansão de ramais, dinamizando a prestação de serviços pelo município.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: