Chuvas pausam nesta terça em Londrina, mas já retornam na quarta, prevê IDR

As nuvens escondem o sol no céu de Londrina nesta terça-feira (5). O astro-rei aparece em raros momentos nas próximas horas, mas é a nebulosidade que predomina, prevê a agrometeorologista Angela Costa.

Uma semana instável se seguirá. Nesta terça (5), a cidade tem breve pausa da chuva, que já deve retornar na tarde desta quarta (6) com permanência prevista pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural) até, pelo menos, domingo (10). O volume esperado das precipitações, analisa Costa, é expressivo.

Mínimas por esta manhã foram de 17ºC e máximas alcançam 28ºC. As temperaturas mais altas atingem 30ºC na quarta (6), mas declinam até os 24ºC durante a quinta (7) e são derrubadas para 19ºC no sábado. As projeções são do IDR-PR.





O acumulado chuvoso de outubro está em 125,8 milímetros a apenas cinco dias do início do mês. A média histórica de todo o período é de 152 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.