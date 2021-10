Em quatro dias, Londrina fica perto de alcançar média de chuvas de todo outubro

Londrina acumulou 125,8 milímetros de chuva entre a sexta-feira (1º) e por volta das 9h desta segunda (4), contabilizou a estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul.

Já nos primeiros quatro dias de outubro, a cidade aproxima-se de alcançar a média pulviométrica de todo o mês, que é de 152 mm. O volume de chuva acumulado já é 82,7% do esperado para outubro.

Na sexta (1º), choveu 36,6 mm e, durante o sábado, 21 mm. As pancadas vieram intensas no domingo (3), formando 56,6 mm, mas a expectativa do IDR é que percam força ao longo desta segunda (4). Veja a previsão do tempo.





Expectativa

A primavera chega com a promessa de amenizar os longos períodos de estiagem enfrentados na região. A agrometeorologista Angela Costa prevê que as condições climáticas são favoráveis para alcançar tranquilamente a média histórica em outubro.





A estação das flores é, para a especialista, uma época em que as frentes frias melhor se organizam. As tempestades são constantes e vêm acompanhadas de descargas elétricas, rajadas intensas de vento e até chuvas de granizo. Tais fenômenos podem não ser previstos com grande antecedência.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg