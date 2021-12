Coletivo arrecada donativos para distribuição de cestas no Vista Bela, em Londrina

O coletivo Amvibe (Amigas Moradoras do Vista Bela) está arrecadando donativos para montar cestas que serão distribuídas entre as famílias que residem no bairro Vista Bela (zona norte de Londrina) neste fim de ano.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao longo do ano a associação atende de 750 a 800 famílias dentro do residencial, mas, a exemplo de 2020, o objetivo é montar pelo menos 100 cestas de Natal com itens festivos e alimentos.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A presidente da Amvibe, Rita de Cássia Barbosa, afirmou que a novidade é que em 2021 as crianças que residem no bairro gravaram vídeos com pedidos de presentes, como se fossem cartas ao Papai Noel, mas direcionadas a pessoas que possam se tornar padrinhos ou madrinhas para presenteá-las.





“Fazemos a campanha de arrecadação todo ano e este ano fizemos em formato diferente para as crianças. Sabemos que uma imagem vale mais do que mil palavras, por isso, pedimos que as próprias crianças mandassem vídeos diante da seguinte pergunta: qual é o seu pequeno sonho?”, explicou Barbosa, acrescentando que, ao ver o vídeo, o candidato a padrinho pode ver outras necessidades das crianças.







Serviço: As pessoas interessadas em apadrinhar crianças podem entrar em contato pelo fone (43) 99933-8877 (Ritinha). Os doadores para o projeto Pequenos Sonhos podem requisitar os vídeos com os pedidos das crianças.



Continua depois da publicidade





Na Folha de Londrina, saiba mais sobre a programação beneficente.