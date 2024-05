Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e duas pessoas gravemente feridas em Cambará

Um homem de 73 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após um carro e um caminhão colidirem na PR-431, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quarta-feira (22).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Chevrolet Onix no sentido do entroncamento da BR-369 a Cambará quando, ao passar pelo KM 61, colidiu com um caminhão Volvo FH 400, que era conduzido por um homem de 53 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista do carro morreu no local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. Já as passageiras do veículo, de 70 e 75 anos, tiveram ferimentos graves e foram levadas ao Hospital de Cambará para receber atendimento médico.





O condutor do caminhão, por sua vez, teve ferimentos leves e também foi encaminhado à instituição de saúde.