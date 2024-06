Casal de idosos se fere em colisão com trator em Cambira

Um casal de idosos se feriu em uma colisão de um carro com trator em Cambira (Vale do Ivaí) na noite de sexta-feira (14).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro ocorreu no quilômetro 313 da PR-170 por volta das 18h40. O trator New Holland com reboque e o Fiat Palio Weekend Trekking de placa de Cambira seguiam no sentido distrito de Sete de Maio ao trevo de acesso a Cambira quando o automóvel colidiu na traseira do reboque do trator.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do automóvel, S.F.R, 77, com ferimentos, foi encaminhado ao Hospital da providência de Apucarana pela ambulância do Corpo de Bombeiros e a passageira, V.F.R., 76, também com ferimentos, foi levada à mesma unidade hospitalar pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Foi feito teste de etilômetro no condutor trator, cujo resultado foi 0,00mg/L.







Os veículos foram liberados no local.