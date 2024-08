Colisão entre carros deixa dois motoristas feridos em Arapongas

Prazo de inscrição para processo seletivo de professores da rede estadual termina nesta segunda

O prazo para as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para professores da rede estadual do Paraná termina nesta segunda-feira (16) às 16h. Os candidatos têm até as 20h para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.