Projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social para atuar na área da beleza

Projeto do Programa Paraná Competitivo visa criar oportunidades para mulheres em vulnerabilidade social e estimular empreendedorismo; capacitações vão acontecer nos modelos presenciais, híbridos ou online e serão totalmente gratuitas.







O Grupo Boticário, Instituto Boticário e o governo do Paraná firmaram parceria para capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O objetivo é criar oportunidades de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo. O projeto acontece por meio do Programa Paraná Competitivo.





As capacitações vão acontecer nos modelos presenciais, híbridos ou online e serão totalmente gratuitas. As formações presenciais e híbridas estão disponíveis nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, com 30 vagas cada.

Publicidade





As moradoras das outras cidades do Estado poderão fazer o curso on-line, com vagas ilimitadas.





Os cursos vão proporcionar uma formação completa às inscritas, para que saiam da capacitação com plenas condições de ingressar no mercado de trabalho.

Publicidade





Dentre os conteúdos, o programa oferece capacitação múltipla com conteúdos focados em maquiagem básica, maquiagem avançada, unhas (manicure e pedicure), alongamento de unhas, penteados, criação de conteúdo digital, vendas, cursos de formação complementar de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, empoderamento e educação financeira.





“Este projeto, fruto da união de esforços do poder público e iniciativa privada, tem o potencial de transformar as vidas das mulheres participantes. Ele não trabalha apenas a capacitação técnica, mas também se atenta às habilidades pessoais e comportamentais delas. São aspectos fundamentais para que estas profissionais tenham plenas condições para ingressar no mercado de trabalho ou até abrir negócio próprio”, afirmou a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa.





Para Fabiana de Freitas, vice-presidente de Assuntos Corporativos do Grupo Boticário, a ação reafirma o propósito da companhia. “Acreditar na beleza de crescer juntos é investir de maneira consistente no potencial das pessoas”, disse.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: