Colisão lateral entre carros deixa quatro pessoas feridas na PR-445, em Cambé

Quatro pessoas ficaram feridas após dois carros se envolverem em uma colisão lateral na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quinta-feira (4).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Lifan X60 com placas de Londrina seguia no sentido do entroncamento da PR-323 a Bela Vista do Paraíso quando, ao atingir o KM 100, colidiu com a lateral de um Fiat Strada, que seguia no sentido contrário e tinha placas de Londrina.

O Lifan X60 era conduzido por um motorista de 46 anos, que não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Já o outro veículo era dirigido por um condutor de 71 anos e tinha três pessoas como passageiras, de 10, 44 e 73 anos. Os quatro ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.





O trecho no qual o acidente foi registrado é de pista simples e a ultrapassagem era proibida para o Lifan X60.