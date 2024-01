Três pessoas, incluindo criança de três anos, ficam feridas em capotamento na PR-090, em Alvorada do Sul

Um capotamento registrado na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (4), deixou três pessoas feridas. Entre as vítimas, há uma criança de três anos.





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 32 anos conduzia um Nissan Frontier com plavas de Colombo/PR no sentido de Alvorada do Sul a Bela Vista do Paraíso quando, ao atingir o KM 455, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Após o capotamento, o veículo parou em uma plantação de soja na margem esquerda da via. Além do motorista, ficaram feridos dois passageiros: uma mulher de 33 anos e uma criança de três anos.





Todas as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para receber atendimento no Hospital Municipal de Alvorada do Sul.