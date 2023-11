Com atraso, abertura oficial do Natal em Londrina será nesta quinta-feira no Lago Igapó 2

A Prefeitura de Londrina promete inaugurar nesta quinta-feira (30) às 19 horas a decoração do Natal de 2023 no Lago Igapó. O evento seria no último sábado (25), mas a empresa tercerizada contratada por R$ 3,26 milhões não conseguiu terminar a tempo a montagem de toda estrutura que engloba uma árvore com luzes e a passarela flutuante. Segundo a Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), a chuva atrapalhou o ritmo da operação. O Corpo de Bombeiros precisou fazer uma vistoria para liberar o espaço para visitação.







Apesar do alto investimento, a decoração de Natal em Londrina será inaugurada a menos de um mês do Natal. Em Maringá, por exemplo, a prefeitura inaugurou o espetáculo de luzes no feriado do dia 15 de novembro (Proclamação da República) ao som da banda Roupa Nova e atraiu milhares de pessoas ao evento.







A chuva não foi a única vilã do Natal iluminado no Lago Igapó. A empresa Ativa, que ganhou a licitação, teve um prazo curto para fazer a montagem devido atrasos na licitação. A ganhadora do edital teve facilidade porque foi a mesma empresa que executou o serviço em 2022, mas pela burocracia do trâmite só pôde iniciar os trabalhos apenas no dia 8 de novembro.