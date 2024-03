Começa nesta terça a temporada 2024 da Oficina de Choro de Londrina

A 4° temporada de atividades da Oficina de Choro de Londrina inicia na terça-feira (26). Com o intuito de promover a difusão e estudo do Choro em Londrina e região, as aulas serão realizadas nas dependências do Centro Cultural SETA (rua Guararapes, 579, Centro). Os encontros terão duração de março a dezembro deste ano, sempre às 19h, nas terças-feiras.





O projeto já recebeu 420 inscritos para participar das oficinas, que são gratuitas. Para interessados em fazer parte da oficina, é necessário se inscrever por meio deste link . A organização da iniciativa frisa que o aluno deverá levar o instrumento que deseja aprender a tocar.

Em sua 4° edição, a oficina contará com professores específicos para cada categoria. Contemplando 6 modalidades de instrumentos, o professor Osório Perez ministrará a aula de violão, de seis e sete cordas; Guilherme Araújo Villela, com o bandolim e o cavaco; André Coudeiro, com diversos instrumentos de percussão, incluindo pandeiro, reco-reco, tamborim, surdo, caixeta, entre outros; Julio Erthal, com flauta e saxofone; Cícero Cordão, com trompete e instrumentos de metais; e Alexandre Garcia, mais conhecido como Arrigo Terra Celta, no comando da aula sobre a novidade desta edição, o acordeon.





As aulas de acordeon ocorrerão como uma oficina intensiva de três meses, divididas ao longo do ano. Para participar, é necessário se inscrever apenas uma vez. As datas e outras informações sobre o curso ainda serão divulgadas nas redes sociais do @clube.choro.londrina.

A organização do tempo de aula será distribuída em duas etapas: das 19h às 21h os alunos terão a aula do instrumento escolhido com o professor. Já das 21h às 22h será feita a prática em conjunto com as outras modalidades, das músicas que forem estudadas.





Em razão da quantidade crescente de alunos, foi necessária a alocação do projeto em outro espaço. Para ajudar com os custos de aluguel desse novo estabelecimento, o projeto criou uma ‘vaquinha’ em prol da continuação da Oficina de Choro. O projeto permanece gratuito, mas a contribuição é livre e para todos que desejem ajudar a iniciativa. Para contribuir com a vaquinha é só acessar este link.

Desde 2010, o projeto Oficina de Choro está ativa em Londrina, inspirado especialmente pela Escola Portátil de Música, do Rio de Janeiro. Em 2019, a oficina foi contemplada com o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), realizando desde então a instrumentalização do Choro na cidade.





Segundo o coordenador do Clube de Choro de Londrina, Osório Perez, a oficina foi criada com o objetivo de estimular o estudo e a difusão do Choro em Londrina. “Nosso objetivo é participar da dinâmica das rodas de Choro; apresentações; estimular o desejo de aprender e de se dedicar ao gênero, e vivenciar a terapia que é fazer música em conjunto”, ressaltou.

No final da oficina terá uma apresentação em comemoração ao aniversário de Londrina





Ao final do ano, após o término da oficina, os conteúdos aprendidos serão demonstrados em uma apresentação final. Como forma de contribuir com o aniversário de 90 anos da cidade de Londrina, a apresentação irá ocorrer no dia 10 de dezembro, quando Londrina completará 90 anos.





