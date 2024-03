UEL divulga lista de obras literárias e álbum musical para o Vestibular 2025

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista de obras literárias que serão exigidas no Vestibular UEL 2025.





A lista traz sete autores que já estavam na lista anterior (dos concursos 2023 e 2024) e acrescenta o álbum Cabeça Dinossauro, lançado em 1986 pelo grupo paulista Titãs, e que foi incluído na lista dos “100 Melhores Discos da Música Brasileira”, da revista Rolling Stone.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a professora Sandra Garcia, da Cops, por conta do processo de mudança no vestibular, este ano excepcionalmente serão cobradas parte das obras dos concursos anteriores, acrescendo o álbum musical.





Na sexta-feira passada, o Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) aprovou a resolução que oficializa as mudanças que serão implantadas.

Publicidade





O Vestibular 2025 será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única, com dois dias de provas. Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música será realizada prova de habilidades específicas, no dia 29 de setembro.





No primeiro dia, 17 de novembro, será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.

Publicidade