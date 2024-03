Domingo de Ramos e encenação da Paixão de Cristo marcam a fé em Londrina

As celebrações do Domingo de Ramos e a encenação da Paixão de Cristo marcaram as celebrações cristãs no domingo (24). Das primeiras horas da manhã até o fim do dia, as atividades da Semana Santa, dentro da liturgia católica, fizeram a programação de grande parte da população.







No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova de Londrina, procissão e missas marcaram a data, que faz referência à entrada triunfal de Cristo, montado num burrinho, em Jerusalém.

A celebração litúrgica é um símbolo da humildade de Cristo, aclamado rei e, em seguida, crucificado, morto e ressuscitado.





“Celebramos a humildade de Cristo, o rei que se faz presente no meio do povo, que se coloca lado a lado do seu povo. Com o Domingo de Ramos, iniciamos celebrações da Semana Santa, que culminam com a celebração da Paixão de Cristo e da Vigília Pascal, da morte à ressurreição de Jesus”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

No Santuário, a missa campal das 9 horas atraiu mais de mil pessoas e das 16 horas, mesmo com chuva, ocupou todas as áreas cobertas do Santuário - tanto os espaços da nave central, como o do salão ao lado.

Moradora do Jardim Castelo, Nadir Martins Pereira da Rocha acompanha a missa do Santuário de Nossa Senhora Aparecida todos os domingos de manhã.

"Trago minhas netas Maria Fernanda, sete anos e Bárbara, quatro, durante a Escola dos Anjos. Hoje, vim no período da tarde e não poderia mesmo prestigiar esse momento tão especial", afirma.

Integrante da Pastoral dos Ministros da Sagrada Comunhão, Cristina Germani atua como missionária no Santuário há sete anos e considera a celebração do Domingo de Ramos uma renovação de fato. "É uma confirmação de nossa fé e a data é muito importante porque representa um renascimento e também de conversão".





Para a servidora pública, que é moradora de Ibiporã, a intensa movimentação no santuário neste domingo é um sinal de como as pessoas estão buscando mais Deus. "Sim, muitas voltadas a Deus", ratifica.





