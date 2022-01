5 dicas para iniciar a exposição do seu negócio no Tik Tok

Em tempos de rápidas mudanças, o comportamento do público e a invasão digital abrem infinitas possibilidades e oportunidades oferecidas pela tecnologia, que não podem ser desprezadas pelos empreendedores. Provavelmente, você já viu um vídeo qualquer que ganhou um poder de visibilidade imensa no Tik Tok, ou até mesmo já viu músicas virarem hits depois de assistir tantas dancinhas na plataforma. Só que muitos empresários ainda não entenderam como a rede social pode impulsionar o seu negócio.

Segundo Camila Silveira, especialista em vendas nas redes sociais, o aplicativo de maior crescimento e o mais baixado do último ano tem como o lema principal gerar conexão direta de valores através de mensagens objetivas dentro de conteúdos leves.





"Muitos empreendedores ainda estão na fase inicial ou de observação com uma certa resistência como assistimos na chegada de outras plataformas em formatos mais sérios, mas a grande realidade é que como diz o ditado “quem chega antes bebe água limpa” e faz parte do maior desempenho da plataforma", pontua a também empreendedora.

De acordo com a profissional, para crescer em qualquer rede social, o ponto inicial é a estratégia.





"E a dominante do Tik Tok é desvendar os desafios das trends, ou seja tendências, e saber de que forma usá-las. Uma forma simples e fácil de saber esta resposta, será dedicar alguns minutos à página dentro da própria plataforma “para você/for you’, que apresenta todas as opções de maior alcance diária, semanal e mensal entre os vídeos postados"





Ela explica que no formato descontraído, as músicas são um gatilho importante e original da plataforma que pode proporcionar um desempenho muito maior no desenvolvimento de suas postagens.





"O público presente neste canal tem a expectativa de um conteúdo que mistura informação e entretenimento. E, para isto, disponibiliza vários recursos que devem ser usados em suas postagens como efeitos especiais que podem acelerar ou desacelerar seu vídeo, distorcer, aprimorar, espelhar, multiplicar, e muitos outros que podem ser adicionados de forma simples e rápida dando um novo visual até mesmo aquele vídeo mais sério postado em seus concorrentes anteriormente", ensina.





A executiva diz que os resultados, dentro de uma disciplina de postagens, normalmente são mais rápidos que em outras redes sociais.





"Por isto, a dica de ouro será uma configuração completa de sua bio (biografia) na parte inicial de forma clara de qual produto ou serviço será vendido, e é claro que, como em todas as outras redes, um conteúdo inteligente e constante para que a plataforma também entenda a presença de relacionamento de sua conta. Para isto, incentive seu público a comentar suas postagens com gatilhos mentais e perguntas fáceis de ser respondidas de maneira assertiva ou mostrando a disponibilidade nos atendimentos, uma ótima estratégia tanto para o engajamento quanto para os clientes é o de responder os comentários com vídeo personalizado trazendo a importância e a autenticidade de cada atendimento que fideliza a captação do público de maneira diferenciada e impactante na criação de sua autoridade profissional", destaca.





Para que você possa pôr tudo isso em prática e seu negócio faça sucesso no Tik Tok, ela deu 5 dicas importantes.





1) Utilize músicas que estejam em alta e mostre embalando seus produtos.





2) Mostre 3 formas de usar seus produtos em vídeos rápidos e músicas em alta que tenham alguma sincronia.





3) Vídeos de expectativa versus realidade.





4) Tutoriais feitos com imagens.





5) Mostre o ambiente de trabalho com trends musicais e efeitos.